💡 Минфин хочет наделить маркетплейсы функцией налогового агента, чтобы было легче собирать налоги с селлеров

Маркетплейсы будут самостоятельно удерживать налог с продавцов и переводить деньги в бюджет.

Замминистра финансов — статс-секретарь Алексей Сазанов рассказал, что Минфин собирается передать маркетплейсам функцию налогового агента. Это упростит налоговое администрирование в сфере e-commerce.

Суть изменений в том, что платформы будут собирать налоги с продавцов и уплачивать их за селлеров. По мнению Минфина, это повысит прозрачность операций на электронных площадках и собираемость налогов.

«С точки зрения администрирования, конечно, гораздо проще взаимодействовать с одной площадкой, чем с тысячами ее продавцов. Поэтому сделать площадки налоговыми агентами — это движение в правильном направлении», — сказал Алексей Сазанов в интервью «Ведомостям».

Недавно мы писали, что розничный оборот через маркетплейсы в 2024 году превысил 4,8 трлн рублей.