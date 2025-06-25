Минэкономики: розничный оборот через маркетплейсы в 2024 году превысил 4,8 трлн рублей

За год доля продаж через интернет выросла с 11,3 до 15,2%. По сравнению с 2022 годом выручка маркетплейсов выросла более чем в 4 раза.

Оборот розничной торговли на маркетплейсах в России в 2024 году превысил 4,8 трлн рублей. Об этом рассказал глава экономразвития Максим Решетников.

«Мы рассматриваем платформы в качестве очень мощного антиинфляционного механизма в экономике, который кратно повышает конкуренцию в целом в предложении товаров и является очень мощным инструментом развития торговых отношений с нашими дружественными странами и торговыми партнерами», — заявил министр.

По его словам, доля продаж через интернет в общем обороте розничной торговли с 2023 года выросла с 11,3% до 15,2%.

«Согласно данным Росстата, совокупная выручка организаций-маркетплейсов от реализации товаров в 2024 году превысила 2,7 трлн рублей. Рост по сравнению с 2022 годом – более чем в 4 раза (630 млрд рублей). В 5 раз больше стало и пунктов выдачи заказов – их число увеличилось с 45 тысяч до более 229 тысяч по всей стране», — добавил Решетников.

Расширение бизнеса местных товаропроизводителей за счет выхода российских платформ на международные рынки также обеспечит дальнейший рост электронной коммерции, уверен министр.