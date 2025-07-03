Вайлдберриз Банку присвоили первый кредитный рейтинг

Банк вошел в топ-100 по размеру активов в банковском секторе, однако низкая диверсификация активов не позволила экспертам в полной мере оценить специализацию Вайлдберриз Банка.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Вайлдберриз Банку кредитный рейтинг на уровне ruBBB.

«Рейтинг банка отражает ограниченную оценку рыночных позиций при высокой оценке достаточности капитала и рентабельности, высокое качество активов, адекватную оценку ликвидности и профиля фондирования, а также консервативную оценку корпоративного управления», — сказано на сайте агентства.

Специалисты отмечают, что в период с 1 мая 2024 по 1 мая 2025 года валюта баланса банка выросла более чем в три раза. Это позволило Вайлдберриз Банку войти в топ-100 по размеру активов в банковском секторе.

Основной доход кредитной организации формируют комиссии от переводов денег физлиц в пользу продавцов маркетплейса Wildberries. Также «Эксперт РА» указал на низкую диверсификацию активов, что ограничивает оценку специализации банка.