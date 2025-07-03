ФНС разрешает побыть самозанятым и недолгое время

В Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима НПД и в НК РФ не установлен минимальный срок, на который можно стать самозанятым.

У ФНС поитересовались, можно ли оформить статус самозанятого на два месяца: потом человек будет учиться очно, и такой статус будет не нужен.

Налоговики подтвердили, что — да, можно. И подсказали: чтобы сняться с учета в качестве налогоплательщика НПД, нужно в приложении «Мой налог» перейти в раздел «Прочее» - «Профиль» - «Сняться с учета НПД».

Ранее мы приводили позицию ФНС, что самозанятый вправе брать на абонентское обслуживание несколько компаний.