💢 Стандартные налоговые вычеты на детей могут повысить до 48 тысяч рублей
2 июля 2025 года депутаты во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, по которому стандартный налоговый вычет на детей увеличится в два раза.
«Данное изменение позволит: компенсировать дополнительные расходы на содержание детей и стимулировать рост рождаемости за счет расширения налоговых мер поддержки для родителей», — сказано в пояснительной записке.
Если с 1 января 2025 года родители получают вычет на третьего и последующего ребенка в размере 6 тыс. рублей, то в проекте предлагают на третьего ребенка предоставить вычет в 12 тыс., а на четвертого и последующего — 24 тыс.
Вот как депутаты предлагают изменить стандартный налоговый вычет на детей:
На кого вычет
Сумма вычета с 1 января 2025 года
Сумма, которую предлагает законопроект
Вычет на первого ребенка
1 400 рублей
2 800 рублей
На второго ребенка
2 800 рублей
5 600 рублей
На третьего
6 000 рублей
12 000 рублей
На четвертого и последующего
-
24 000 рублей
На каждого ребенка, если он инвалид
12 000 рублей
48 000 рублей
Авторы законопроекта привели статистику, по которой в 2024 году в РФ родились 1 222 408 младенцев, а в 2015 году этот показатель составлял 1 888 729. За девять лет рождаемость сократилась на 35%.
Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не раньше 1-го числа очередного периода по НДФЛ.
Комментарии1
А ведь стандартный вычет в 2024 году на второго ребёнка увеличился вдвое!
Тогда, может быть для повышения рождаемости нормы вычетов уменьшать надо?
А предложение увеличить для инвалидов до 48 тыщ чему должно способствать? Задуматься над тем, а не переломать ли ему ноги?