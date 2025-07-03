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Стандартный вычет

💢 Стандартные налоговые вычеты на детей могут повысить до 48 тысяч рублей

За девять лет рождаемость в России сократилась на 35%. Чтобы решить демографическую проблему, депутаты предлагают повысить налоговые вычеты по НДФЛ на детей.

2 июля 2025 года депутаты во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, по которому стандартный налоговый вычет на детей увеличится в два раза.

«Данное изменение позволит: компенсировать дополнительные расходы на содержание детей и стимулировать рост рождаемости за счет расширения налоговых мер поддержки для родителей», — сказано в пояснительной записке.

Если с 1 января 2025 года родители получают вычет на третьего и последующего ребенка в размере 6 тыс. рублей, то в проекте предлагают на третьего ребенка предоставить вычет в 12 тыс., а на четвертого и последующего — 24 тыс.

Вот как депутаты предлагают изменить стандартный налоговый вычет на детей:

На кого вычет

Сумма вычета с 1 января 2025 года

Сумма, которую предлагает законопроект

Вычет на первого ребенка

1 400 рублей

2 800 рублей

На второго ребенка

2 800 рублей

5 600 рублей

На третьего

6 000 рублей

12 000 рублей

На четвертого и последующего

-

24 000 рублей

На каждого ребенка, если он инвалид

12 000 рублей

48 000 рублей

Авторы законопроекта привели статистику, по которой в 2024 году в РФ родились 1 222 408 младенцев, а в 2015 году этот показатель составлял 1 888 729. За девять лет рождаемость сократилась на 35%.

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не раньше 1-го числа очередного периода по НДФЛ.

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Комментарии

1
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Авторы законопроекта привели статистику, по которой в 2024 году в РФ родились 1 222 408 младенцев, а в 2015 году этот показатель составлял 1 888 729.

    А ведь стандартный вычет в 2024 году на второго ребёнка увеличился вдвое!

    Тогда, может быть для повышения рождаемости нормы вычетов уменьшать надо?

    А предложение увеличить для инвалидов до 48 тыщ чему должно способствать? Задуматься над тем, а не переломать ли ему ноги?

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