💢 Стандартные налоговые вычеты на детей могут повысить до 48 тысяч рублей

За девять лет рождаемость в России сократилась на 35%. Чтобы решить демографическую проблему, депутаты предлагают повысить налоговые вычеты по НДФЛ на детей.

2 июля 2025 года депутаты во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, по которому стандартный налоговый вычет на детей увеличится в два раза.

«Данное изменение позволит: компенсировать дополнительные расходы на содержание детей и стимулировать рост рождаемости за счет расширения налоговых мер поддержки для родителей», — сказано в пояснительной записке.

Если с 1 января 2025 года родители получают вычет на третьего и последующего ребенка в размере 6 тыс. рублей, то в проекте предлагают на третьего ребенка предоставить вычет в 12 тыс., а на четвертого и последующего — 24 тыс.

Вот как депутаты предлагают изменить стандартный налоговый вычет на детей:

На кого вычет Сумма вычета с 1 января 2025 года Сумма, которую предлагает законопроект Вычет на первого ребенка 1 400 рублей 2 800 рублей На второго ребенка 2 800 рублей 5 600 рублей На третьего 6 000 рублей 12 000 рублей На четвертого и последующего - 24 000 рублей На каждого ребенка, если он инвалид 12 000 рублей 48 000 рублей

Авторы законопроекта привели статистику, по которой в 2024 году в РФ родились 1 222 408 младенцев, а в 2015 году этот показатель составлял 1 888 729. За девять лет рождаемость сократилась на 35%.

Если законопроект примут, он вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не раньше 1-го числа очередного периода по НДФЛ.