Прокуратура требует национализировать компанию «Южуралзолото»

По мнению прокуроров, миллиардер Константин Струков незаконно стал владельцем компании «Южуралзолото», поэтому ее активы хотят обратить в доход государства.

Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства компании «Южуралзолото».

По мнению властей, ее владелец миллиардер Константин Струков завладел имущество компании в тот момент, когда у него был запрет заниматься предпринимательской деятельностью. С 2000 года Струков был депутатом Заксобрания Челябинской области, а с 2017 года — заместителем председателя. Об этом пишет ТАСС.

Активы миллиардер получил через процедуру банкротства фирмы «Южуралзолото», которую сам ранее и возглавлял.

Миллиардер Константин Струков занимает 78-ю строчку в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 1,9 млрд долларов.

2 июля 2025 года мы писали, что в компании «Южуралзолото» начались обыски. Они связаны с нарушениями экологического законодательства и несоблюдением требований промышленной безопасности.