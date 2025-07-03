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Ведение бизнеса

Прокуратура требует национализировать компанию «Южуралзолото»

По мнению прокуроров, миллиардер Константин Струков незаконно стал владельцем компании «Южуралзолото», поэтому ее активы хотят обратить в доход государства.

Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства компании «Южуралзолото».

По мнению властей, ее владелец миллиардер Константин Струков завладел имущество компании в тот момент, когда у него был запрет заниматься предпринимательской деятельностью. С 2000 года Струков был депутатом Заксобрания Челябинской области, а с 2017 года — заместителем председателя. Об этом пишет ТАСС.

Активы миллиардер получил через процедуру банкротства фирмы «Южуралзолото», которую сам ранее и возглавлял.

Миллиардер Константин Струков занимает 78-ю строчку в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 1,9 млрд долларов.

2 июля 2025 года мы писали, что в компании «Южуралзолото» начались обыски. Они связаны с нарушениями экологического законодательства и несоблюдением требований промышленной безопасности.

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Комментарии

4
  • VadimBA

    Было бы желание отжать, а предлог всегда найдется.

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      платить нужно вовремя, что полагается, тогда и отымать никто не будет!

      По мнению властей, ее владелец миллиардер Константин Струков завладел имущество компании в тот момент, когда у него был запрет заниматься предпринимательской деятельностью. С 2000 года Струков был депутатом Заксобрания Челябинской области, а с 2017 года — заместителем председателя.

      Активы миллиардер получил через процедуру банкротства фирмы «Южуралзолото», которую сам ранее и возглавлял.

      2 июля 2025 года мы писали, что в компании «Южуралзолото» начались обыски. Они связаны с нарушениями экологического законодательства и несоблюдением требований промышленной безопасности.

      уууууууууууу....

      Влип, что называется по полной! А там , наверняка, ещё и воинский учёт не вели, и с документацией о персональных данных не всё правильно... Инструктаж по технике безопасности, по антитеррористической защищённости....

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