Прокуратура требует национализировать компанию «Южуралзолото»
Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства компании «Южуралзолото».
По мнению властей, ее владелец миллиардер Константин Струков завладел имущество компании в тот момент, когда у него был запрет заниматься предпринимательской деятельностью. С 2000 года Струков был депутатом Заксобрания Челябинской области, а с 2017 года — заместителем председателя. Об этом пишет ТАСС.
Активы миллиардер получил через процедуру банкротства фирмы «Южуралзолото», которую сам ранее и возглавлял.
Миллиардер Константин Струков занимает 78-ю строчку в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в 1,9 млрд долларов.
2 июля 2025 года мы писали, что в компании «Южуралзолото» начались обыски. Они связаны с нарушениями экологического законодательства и несоблюдением требований промышленной безопасности.
Комментарии4
Никто не хочет отжать "Южуралпомойка", золото подавай
Давай дэньги, деньги давай!
Было бы желание отжать, а предлог всегда найдется.
платить нужно вовремя, что полагается, тогда и отымать никто не будет!
уууууууууууу....
Влип, что называется по полной! А там , наверняка, ещё и воинский учёт не вели, и с документацией о персональных данных не всё правильно... Инструктаж по технике безопасности, по антитеррористической защищённости....