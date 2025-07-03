При смене юридического адреса расчет 6-НДФЛ нужно сдать по новому месту учета. И возможно дважды до конца года
Если в течение года сменили юридический адрес, то 6-НДФЛ за предыдущий период нужно сдать по новому месту учета. При этом отправляют два расчета: по старому ОКТМО и по новому.
Об этом рассказала заместитель начальника отдела камеральных проверок № 6 МИФНС России № 27 по Санкт-Петербургу Трофимова Ольга Николаевна в ходе вебинара «Расчет 6–НДФЛ. Уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов». На нем присутствовал представитель «Клерка».
По старому ОКТМО на титульном листе указывают новый КПП и код места представления. Сведения по налогу пишут нарастающим итогом с начала года по момент смены юрадреса.
По новому ОКТМО данные по налогу указывают нарастающим итогом с момента постановки на учет по новому адресу и до конца года.
Сдавать два расчета по двум ОКТМО придется до конца года.
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