При смене юридического адреса расчет 6-НДФЛ нужно сдать по новому месту учета. И возможно дважды до конца года

Если переехали в середине года, придется сдавать два отчета: по старому ОКТМО и по новому.

Если в течение года сменили юридический адрес, то 6-НДФЛ за предыдущий период нужно сдать по новому месту учета. При этом отправляют два расчета: по старому ОКТМО и по новому.

Об этом рассказала заместитель начальника отдела камеральных проверок № 6 МИФНС России № 27 по Санкт-Петербургу Трофимова Ольга Николаевна в ходе вебинара «Расчет 6–НДФЛ. Уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов». На нем присутствовал представитель «Клерка».

Вебинар «Расчет 6–НДФЛ. Уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов»

По старому ОКТМО на титульном листе указывают новый КПП и код места представления. Сведения по налогу пишут нарастающим итогом с начала года по момент смены юрадреса. По новому ОКТМО данные по налогу указывают нарастающим итогом с момента постановки на учет по новому адресу и до конца года.

Сдавать два расчета по двум ОКТМО придется до конца года.