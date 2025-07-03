Для борьбы с потребительским экстремизмом компенсацию при покупке некачественного товара предлагают переводить в бюджет

Чтобы у покупателей не было искушения зарабатывать на компенсациях от продавцов технически сложных товаров, депутат Госдумы предлагает переводить деньги не клиентам, а государству.

3 июля 2025 года депутат Госдумы Роман Лябихов внес законопроект для борьбы с потребительским экстремизмом. Документ подразумевает, что компенсацию за некачественный технически сложный товар будет получать не покупатель, а государство. Деньги пойдут в доход федерального бюджета.

Автор проекта отмечает, что сейчас механизм возврата и замены технически сложного товара породил потребительский экстремизм. Это может негативно сказаться на всей отрасли, а также привести к массовому банкротству продавцов.

«Также законопроектом предлагается установить возможность отказа от исполнения договора и возврата уплаченных денежных средств, замены товара в отношении технически сложного товара, стоимость которого превышает 10 минимальных размеров оплаты труда, по истечении 15 дней со дня его передачи потребителю только в случае обнаружения неустранимого недостатка товара», — сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предлагает снизить для продавцов размер штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке до 10%, а также размер неустойки за нарушение сроков выполнения требований потребителя и за невыполнение (задержку выполнения) задержку подменного такого товара в размере 0,1% от цены товара за каждый день просрочки.

Эти правила будут действовать только для технически сложных товаров, стоимость которых превышает 10 МРОТ.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.