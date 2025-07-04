До конца 2025 года власти разработают новые отраслевые программы повышения производительности труда

Внедрение программ нужно для повышения конкурентоспособности экономики. Производительность труда хотят превратить в управленческую норму.

В рамках платформы «Россия — страна возможностей» прошла стратсессия «Производительность труда: от стратегии к действиям» с участием министров, губернаторов и глав регионов, сообщает Минэкономики.

Внедрение технологий повышения производительности труда применимо в любой сфере, считает первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

«Конкуренция за ресурсы, за инвесторов, за людей будет усиливаться. И главный способ конкурировать — это повышение эффективности, внедрение бережливых технологий, создание производственных систем. Это и есть настоящая мотивация — не указ сверху, а понимание: либо ты научишься быть эффективным, либо ты проиграл», — сказал Кириенко.

Производительность труда собираются превратить в управленческую норму на всех уровнях: от завода до ведомства, от школы до региона, добавил министр экономразвития Максим Решетников.

В проект включили не только промышленность, но и образование, здравоохранение, культуру и соцобслуживание. В частности, в социальной сфере хотят улучшить качество услуг без увеличения нагрузки на персонал — только за счет оптимизации процессов.