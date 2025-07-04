Кабмин разработал законопроект о поддержке матерей-героинь

Для женщин, которые родили и воспитали десять и более детей, предусмотрены льготы и денежные выплаты.

Правительство разработало и внесло в Годсуму законопроект о льготах для женщин, которые родили и воспитали десять и более детей.

Предусмотрены такие меры поддержки:

льготы по внеочередному оказанию медицинской помощи;

освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг;

право на бесплатное предоставление в собственность земельного участка и первоочередное обеспечение строительными материалами;

дополнительные возможности для трудоустройства и бесплатного профессионального обучения или переобучения.

При этом многодетная мать сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату размером более 72 тыс. рублей. Оформить ее можно будет на госуслугах.

Матери-героини на пенсии будут получать ежемесячную доплату в размере 36,5 тыс. рублей. Те из них, кому сегодня назначена пенсия, смогут получить выплаты и за 2025 год в первом полугодии 2026 года.

Предусмотрено, что выплаты будут ежегодно индексироваться.

Страховой стаж для многодетных будут считать иначе: будет учитываться период присмотра за каждым ребенком без ограничения. Сейчас в него засчитывают 1,5 года ухода за малышом одним из родителей, но не более 6 лет в целом.

«Весь этот комплекс мер – еще одна возможность выразить признательность многодетным за все, что они делают. И продолжим создавать условия, чтобы таких семей в нашей стране было как можно больше», – заявил Михаил Мишустин.

Закон и предусмотренные льготы начнут действовать с 1 января 2026 года.