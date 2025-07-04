С 4 июля 2025 года брокер Альфа-Банка приостановил сделки с ценными бумагами «Южуралзолото»

Сделки с акциями ПАО «ЮГК» приостановили, чтобы выполнить определение суда по делу об аресте активов миллиардера Константина Струкова.

4 июля 2025 года брокер Альфа-Банка приостановил сделки с акциями ПАО «ЮГК».

«С 4 июля приостанавливаем совершение сделок с акциями ПАО “ЮГК” (торговый код — UGLD, ISIN — RU000A0JPP37) — выполняем определение суда по делу № 2-3830/2025 от 02.07.2025 г.», — сказано на сайте компании.

Генпрокуратура 3 июля 2025 года подала иск в суд с целью обратить в доход государства акции компании «Южуралзолото», которые принадлежат миллиардеру Константину Струкову. По мнению властей, он завладел имуществом компании в тот момент, когда у него был запрет заниматься предпринимательской деятельностью. С 2000 года Струков был депутатом Заксобрания Челябинской области, а с 2017 года — заместителем председателя.

Недавно мы писали, что Центробанк будет следить за акциями миноритариев «Южуралзолота».