Центробанк будет следить за акциями миноритариев «Южуралзолота»

Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в собственность государства компанию «Южуралзолото». Ее акции торговались на бирже, но пока ЦБ не видит угрозы для частных инвесторов.

Первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин рассказал, что регулятор не слышал об угрозе акциям компании «Южуралзолото». Права розничных инвесторов не должны быть нарушены.

«Конечно, за этой ситуацией надо следить очень внимательно, чтобы права розничных акционеров не были ущемлены», — сказал Владимир Чистюхин.

Недавно мы писали, что прокуратура требует национализировать компанию «Южуралзолото» из-за того, что ее владелец миллиардер Константин Струков получил бизнес в тот момент, когда у него был запрет заниматься предпринимательской деятельностью.

Акции компании торговались на бирже. Сейчас брокер БКС Мир инвестиций поместил акции на пересмотр до появления ясности с точки зрения рисков для миноритариев. Стоимость ценных бумаг на рынке уже упала на 10%.

«Мы отзываем наш "Нейтральный" взгляд, целевую цену и прогнозы по акциям Южуралзолота (ЮГК) после сегодняшних сообщений об иске Генпрокуратуры», — сказано в телеграм-канале БКС Мир инвестиций.

2 июля 2025 в компании «Южуралзолото» начались обыски. Они связаны с нарушениями экологического законодательства и несоблюдением требований промышленной безопасности.