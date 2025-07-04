📄 Налоговики напомнили, как самозанятым быстро получить справки. Но о сумме уплаченного НПД справку не дадут
Справку о состоянии расчетом по налогу на профессиональный доход (НПД) и справку о постановке на учет или снятии с учета можно получить онлайн через личный кабинет приложения «Мой налог».
Чтобы сформировать справку в мобильной версии, нужно:
Во вкладке «Прочее» выбрать «Справки».
Указать год, за который документы будут формироваться.
Нажать «Получить».
Об этом сказано на сайте ФНС.
Если пользоваться веб-версией приложения, то порядок получения справок будет немного отличаться. Сначала нужно перейти во вкладку «Настройки», выбрать «Справки» и указать нужный год, а затем нажать «Сформировать». Документы будут подписаны электронной подписью ФНС.
Налоговики особо отметили, что по нормам действующего налогового законодательства формирование справки о сумме уплаченного НПД не предусмотрено.
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