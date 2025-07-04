📄 Налоговики напомнили, как самозанятым быстро получить справки. Но о сумме уплаченного НПД справку не дадут

Самозанятые могут онлайн заказать справки, которые подтверждают статус плательщика НПД, а также сведения о доходах.

Справку о состоянии расчетом по налогу на профессиональный доход (НПД) и справку о постановке на учет или снятии с учета можно получить онлайн через личный кабинет приложения «Мой налог».

Чтобы сформировать справку в мобильной версии, нужно:

Во вкладке «Прочее» выбрать «Справки». Указать год, за который документы будут формироваться. Нажать «Получить».

Об этом сказано на сайте ФНС.

Если пользоваться веб-версией приложения, то порядок получения справок будет немного отличаться. Сначала нужно перейти во вкладку «Настройки», выбрать «Справки» и указать нужный год, а затем нажать «Сформировать». Документы будут подписаны электронной подписью ФНС.

Налоговики особо отметили, что по нормам действующего налогового законодательства формирование справки о сумме уплаченного НПД не предусмотрено.