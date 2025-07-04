Законопроекты-2025 о платформенной экономике внесли в Госдуму
Правительство внесло в Госдуму законопроекты № 959248-8 и № 959244-8 о платформенной экономике. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Законопроекты предусматривают:
обязательную проверку продавцов на маркетплейсах через госреестры перед допуском на платформу;
упрощенный возврат некачественной продукции — платформы будут давать клиентам техническую возможность связи с поставщиками;
запрет на манипуляции с пользовательской выдачей: если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не должна искусственно изменять порядок товаров, продвигая рекламные позиции;
на маркетплейсах не будут продавать запрещенные товары, например, несертифицированные БАДы или агрохимикаты;
порядок применения скидок – только с согласия продавца, платформа должна его об этом уведомить.
«Ключевая цель законопроекта – это защита наших граждан, которые совершают покупки через маркетплейсы», — заявил Дмитрий Григоренко.
Но при этом учли также интересы малого бизнеса и мнение отрасли, добавил зампред кабмина.
Если закон примут, он вступит в силу 1 марта 2027 года.
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