Законопроекты-2025 о платформенной экономике внесли в Госдуму

Правительственные законопроекты определяют понятия и устанавливают правила работы маркетплейсов. 3 июля 2025 они внесены в ГД.

Правительство внесло в Госдуму законопроекты № 959248-8 и № 959244-8 о платформенной экономике. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Законопроекты предусматривают:

обязательную проверку продавцов на маркетплейсах через госреестры перед допуском на платформу;

упрощенный возврат некачественной продукции — платформы будут давать клиентам техническую возможность связи с поставщиками;

запрет на манипуляции с пользовательской выдачей : если покупатель выбирает сортировку по определенному критерию (например, по цене), платформа не должна искусственно изменять порядок товаров, продвигая рекламные позиции;

на маркетплейсах не будут продавать запрещенные товары , например, несертифицированные БАДы или агрохимикаты;

порядок применения скидок – только с согласия продавца, платформа должна его об этом уведомить.

«Ключевая цель законопроекта – это защита наших граждан, которые совершают покупки через маркетплейсы», — заявил Дмитрий Григоренко.

Но при этом учли также интересы малого бизнеса и мнение отрасли, добавил зампред кабмина.

Если закон примут, он вступит в силу 1 марта 2027 года.