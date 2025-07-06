Депутаты хотят на законодательном уровне объявить пятницу коротким днем
4 июля 2025 года в Госдуму внесут межфракционный законопроект, по которому при пятидневной рабочей неделе пятница будет сокращенным рабочим днем.
По данным сервиса «Работа.ру», только треть работодателей сделала рабочий день в пятницу на час короче. ТК не запрещает уменьшать продолжительность рабочего дня, если соблюдается правило 40-часовой рабочей недели. Об этом пишет «RG.RU».
«Сокращенный рабочий день по пятницам — один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда», — заявил депутат Ярослав Нилов.
Рабочий день в пятницу могут сократить за счет равномерного увеличения нагрузки в течение недели. Например, с понедельника по четверг сотрудники будут работать на 15 минут дольше. Также короткий день можно сделать за счет сокращения обеденного перерыва.
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