Депутаты хотят на законодательном уровне объявить пятницу коротким днем

4 июля 2025 года в Госдуму внесут межфракционный законопроект, по которому при пятидневной рабочей неделе пятница будет сокращенным рабочим днем.

По данным сервиса «Работа.ру», только треть работодателей сделала рабочий день в пятницу на час короче. ТК не запрещает уменьшать продолжительность рабочего дня, если соблюдается правило 40-часовой рабочей недели. Об этом пишет «RG.RU».

«Сокращенный рабочий день по пятницам — один из инструментов мотивации работников, повышения эффективности и производительности труда», — заявил депутат Ярослав Нилов.

Рабочий день в пятницу могут сократить за счет равномерного увеличения нагрузки в течение недели. Например, с понедельника по четверг сотрудники будут работать на 15 минут дольше. Также короткий день можно сделать за счет сокращения обеденного перерыва.

Смотрите актуальный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год и на 2026 год (по проекту).