До 28 июля нужно уплатить авансы по налогам на имущество. Но не всем, а в двух регионах — отсрочка
28 июля – крайний срок для уплаты авансовых платежей по транспортному, земельному и налогу на имущество за второй отчетный период — второй квартал/первое полугодие 2025, напоминает УФНС.
Есть исключения, когда платить их не надо:
если законами субъектов РФ не предусмотрена уплата авансов по транспортному или налогу на имущество;
нормативными актами представительных органов муниципальных образований (законодательных органов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, представительного органа федеральной территории «Сириус») не предусмотрена уплата авансов по земельному налогу.
Об этом можно узнать на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Кроме того, срок уплаты таких авансов продлен для некоторых организаций:
в Краснодарском крае — пострадавшим от крушения танкеров и разлива нефти (постановление Правительства от 09.04.2025 № 466);
в Курской области — постановление Правительства от 08.05.2025 № 611.
Для распределения авансовых платежей не позднее 25 июля нужно отправить уведомление о рассчитанных налогах по транспорту и объектам недвижимости.
Рекомендации по заполнению и отправке уведомлений есть в письмах ФНС от 01.03.2023 № БС-4-21/2346@ и от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@.
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