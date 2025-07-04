До 28 июля нужно уплатить авансы по налогам на имущество. Но не всем, а в двух регионах — отсрочка

Авансовые платежи по транспортному, земельному и налогу на имущество организаций нужно перечислить за второй отчетный период 2025 года.

28 июля – крайний срок для уплаты авансовых платежей по транспортному, земельному и налогу на имущество за второй отчетный период — второй квартал/первое полугодие 2025, напоминает УФНС.

Есть исключения, когда платить их не надо:

если законами субъектов РФ не предусмотрена уплата авансов по транспортному или налогу на имущество;

нормативными актами представительных органов муниципальных образований (законодательных органов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, представительного органа федеральной территории «Сириус») не предусмотрена уплата авансов по земельному налогу.

Об этом можно узнать на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Кроме того, срок уплаты таких авансов продлен для некоторых организаций:

в Краснодарском крае — пострадавшим от крушения танкеров и разлива нефти (постановление Правительства от 09.04.2025 № 466);

в Курской области — постановление Правительства от 08.05.2025 № 611.

Для распределения авансовых платежей не позднее 25 июля нужно отправить уведомление о рассчитанных налогах по транспорту и объектам недвижимости.

Рекомендации по заполнению и отправке уведомлений есть в письмах ФНС от 01.03.2023 № БС-4-21/2346@ и от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@.

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