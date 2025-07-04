Цель субсидии определяет разный налоговый учет по НДС

Субсидии на приобретение товаров, работ и услуг НДС не облагаются и вычет не положен, а субсидии на возмещение недополученных доходов включают в налоговую базу и право вычета есть.

Минфин разъяснил порядок обложения НДС бюджетных субсидий, полученных:

На финансирование оплаты приобретаемых товаров (работ, услуг). На возмещение недополученных доходов в связи с производством и/или реализацией.

Субсидии на возмещение затрат по приобретению товаров в налоговую базу по НДС не включают, отвечает ведомство в письме от 11.04.2025 № 03-07-11/36088. Так как эти денежные средства не связаны с оплатой реализуемых этим плательщиком товаров.

При этом если товары (работы, услуги) приобрели за счет субсидий из бюджета, НДС не подлежит вычету: п. 2.1 ст. 170 НК.

Если субсидию получили на возмещение уже понесенных затрат, НДС по которым уже приняли к вычету, налог придется восстановить в том налоговом периоде, когда получили субсидию: подп. 6 п. 3 ст. 170 НК.

Но если субсидия финансирует приобретение товаров (работ, услуг) без включения входящего НДС, то суммы НДС можно принять к вычету.

Что касается субсидий для возмещения недополученных доходов в связи с производством и/или реализацией, облагаемой НДС, то они включаются в налоговую базу: п. 1 ст. 162 НК. При этом НДС с товаров, приобретенных за счет таких субсидий, подлежит вычету в порядке и на условиях, установленных ст. 171 и 172 НК.

Подробнее о том, как рассчитывать НДС и составлять декларацию по новой форме, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С».

Вы научитесь вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, настраивать учет НДС в 1С, определять налоговую базу и заполнять декларацию по НДС.

Только до понедельника, 7 июля, вы можете купить курс со скидкой 78% за 3 500 руб.вместо 16 000 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».