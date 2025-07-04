Мосбиржа приостановила торговлю акциями компании «Южуралзолото»

Стоимость акций «Южуралзолота» упала на 30% после новостей об иске Генпрокуратуры по изъятию активов основного владельца компании.

Московская биржа приостановила торги акциями «Южуралзолота». Это связано с иском Генпрокуратуры, по которому доля основного владельца компании Константина Струкова будет обращена в доход государства.

«Московская биржа приостановила торги акциями ПАО "ЮГК" на основании предписания Банка России», — сказано на сайте торговой площадки.

Сейчас сделки с ценными бумагами компании «Южуралзолото» нельзя совершить у брокеров «Альфа-Инвестиции», «Финам», «Т-Инвестиции» и «СберИнвестиции». Последняя сделка с акциями была совершена 4 июля в 10:29 мск. Об этом пишет РБК.

После новостей об обысках в компании «Южуралзолото» и иска Генпрокуратуры об изъятии в доход государства доли основного владельца Константина Струкова акции фирмы упали более чем на 30%.

Недавно мы писали, что брокер Альфа-Банка приостановил сделки с ценными бумагами «Южуралзолото» с 4 июля 2025.