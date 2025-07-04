⚡️ Итоги дня: цены на новые авто выросли на 8%, инвестиции в коммерческую недвижимость упали на 38%, а в Санкт-Петербурге «желтый» уровень погодной опасности

В начале года компания Samsung упомянула о разработке устройства с тройным сгибом экрана. Сейчас появились первые доказательства существования такого смартфона. Предположительно, новинка может получить название Galaxy G Fold.

Компания Wahelp презентовала новое решение — ИИ-ассистент, который «ведет» клиентов вместо бизнеса. Продукт способен полностью взять на себя рутинные задачи в мессенджерах: от ответов на вопросы до подготовки сообщений и анализа диалогов.

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра продлили «желтый» уровень погодной опасности – порывы могут достигать 20 метров в секунду. Уровень воды на дамбе поднялся выше 180 см.

Яндекс Путешествия договорились о покупке системы бронирования отелей для делового туризма «Академ-Онлайн». Сделку планируют закрыть в июле 2025 года.

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость и земельные участки в России за первое полугодие 2025 года сократился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 290 млрд руб.

В июне 2025 года средневзвешенная цена на новые легковые авто выросла на 8% — до 3,2 млн рублей. При этом цены на подержанные машины снизилась на 4% — до 1,1 млн рублей.

Селлеры Wildberries смогут размещать рекламу в ПВЗ через личный кабинет. Экраны, на которых будут размещать рекламу, установлены в ПВЗ в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других крупнейших городах. Такие кампании будут действовать по принципу аукциона: если ставка рекламодателя окажется выше ставок конкурентов, рекламу покажут.

Яндекс Маркет запустит ИИ-ассистента для продавцов. В их личном кабинете Яндекс Маркета скоро появится Маркет AI — чат с ассистентом на основе искусственного интеллекта. Он возьмет на себя часть ежедневных рутинных задач.

Microsoft уволит 9 тыс. человек, это крупнейшее сокращение с 2023 года. В 2025 году она уже провела несколько волн увольнений. В январе компания сократила менее 1% штата по принципу эффективности работы. Пока самое массовое сокращение было в мае, тогда уволили из штата свыше 6 тыс. человек, а в июне — еще не менее 300.

VK купил российский видеосервис Viqeo, который специализируется на интеграции видеоконтента на сторонние сайты и платформы. Viqeo будет интегрирован в экосистему VK и станет частью внутреннего видеоплеера холдинга.

Российские магазины OBI решили стать QBI. Компания «Оби франчайзинговый центр», управляющая российскими магазинами сети, решила сменить название. Ритейлеру пришлось искать новое название после выхода немецкого холдинга OBI GmbH из российского рынка.