Мишустин: с 2026 года страховые пенсии будут индексировать два раза в год
С 2026 года страховые пенсии будут увеличивать два раза в год, пообещал глава Правительства Михаил Мишустин.
В 2025 году страховые пенсии подняли на 7,3%, напомнил премьер. Затем их повысили еще раз по поручению Президента — исходя из инфляции в 9,5%. Также возобновили индексацию страховых пенсий для работающих пенсионеров.
«С 2026 года и их страховые пенсии, и тех, кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться. С февраля – по уровню инфляции за прошедший год. И с апреля – с учетом роста доходов Социального фонда», — сказал Мишустин.
Он напомнил, что в соответствии с утвержденными Президентом национальными целями развития к 2030 году показатель бедности в стране должен опуститься ниже 7%.
Ранее мы писали, как Правительство планирует бороться с бедностью населения.
Начать дискуссию