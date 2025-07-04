Мишустин: с 2026 года страховые пенсии будут индексировать два раза в год

Пенсии будут увеличивать в феврале – на уровень инфляции за прошлый год, и в апреле — с учетом роста доходов СФР.

С 2026 года страховые пенсии будут увеличивать два раза в год, пообещал глава Правительства Михаил Мишустин.

В 2025 году страховые пенсии подняли на 7,3%, напомнил премьер. Затем их повысили еще раз по поручению Президента — исходя из инфляции в 9,5%. Также возобновили индексацию страховых пенсий для работающих пенсионеров.

«С 2026 года и их страховые пенсии, и тех, кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться. С февраля – по уровню инфляции за прошедший год. И с апреля – с учетом роста доходов Социального фонда», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что в соответствии с утвержденными Президентом национальными целями развития к 2030 году показатель бедности в стране должен опуститься ниже 7%.

Ранее мы писали, как Правительство планирует бороться с бедностью населения.