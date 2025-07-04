Доля безналичных платежей превысила 86%

В 2024 году на 6% сократилась доля безналичных платежей по картам. Все больше покупателей используют альтернативные инструменты оплаты.

Директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина рассказала, что доля безналичных платежей достигла 86,7%. Причем число платежей картами продолжает снижаться.

За 2024 год на 8% увеличилось количество банкоматов и POS-терминалов: сейчас они превышают 5 млн устройств. Такие показатели выше среднего уровня среди стран G20.

«Доля платежей по картам за предыдущий год сократилась на 6% и почти за два года — на 10%. При этом растет использование альтернативных платежных инструментов», — сказала Алла Бакина.

Также она отметила, что доля использования банковских карт в платежах продолжит снижаться.

Недавно мы писали, что в Таиланде хотят принимать карты «Мир».