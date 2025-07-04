О продлении срочного трудового договора нужно уведомить СФР. Но не всегда

Если изначально в отчете ЕФС-1 по такому сотруднику не указали код срочного договора – ничего подавать в рамках ЕФС-1 больше не нужно.

При продлении трудовых отношений с работником, с которым срочный трудовой договор, имеет значение — что указали в отчете ЕФС-1 о его приеме. Если не указывали код срочного договора – 01 или 02 – то по ЕФС-1 ничего подавать не нужно. Это отмечает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Если же указали код срочного договора 01 или 02 — нужно заключить дополнительное соглашение. Также следует отправить ЕФС-1 в следующем порядке:

Отменить ранее поданное кадровое мероприятие «ПРИЕМ» с кодом вида договора 01 (срочный договор до 6 месяцев) или 02 (срочный договор дольше 6 месяцев). Отправить новое кадровое мероприятие «ПРИЕМ» с кодом вида договора 0 (бессрочный трудовой договор). В качестве документа-основания указать реквизиты допсоглашения с сотрудником.

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