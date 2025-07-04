Согласие на доступ к кредитной истории предлагают продлить на весь срок договора: законопроект-2025

Если договор лизинга подписали раньше, а согласие на кредитную историю получили позже — его не нужно будет продлять. Сейчас это приходится делать раз в полгода.

Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, который предлагает считать согласие на получение кредитной истории действительным до окончания действия договора займа, лизинга, поручительства или гарантии. Даже если согласие получено после его заключения.

Поправки внесут в ст. 6 закона № 218-ФЗ о кредитных историях.

Сейчас подписанное согласие клиента на проверку его кредитной истории действует 6 месяцев. Но если в этот период заключается договор кредита, лизинга, залога, поручительства или гарантии, то согласие автоматически продлевается на весь срок действия этого договора.

Но если договор лизинга подписали раньше, чем получили согласие на проверку кредитной истории, то оно действительно 6 месяцев и автоматически не продлевается.

«Запрос и оформление актуального согласия каждые шесть месяцев действия договора лизинга, приводит к дополнительному расходованию значительных временных и трудовых ресурсов со стороны как лизингодателя, так и лизингополучателя», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом действие согласия, полученного после заключения договора, продлят на весь срок действия таких договоров.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.