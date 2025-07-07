🎰 В Госдуму могут внести законопроект о маркировке рекламы азартных игр

В рекламе будут предупреждать о рисках и возможном вреде азартных игр.

Правительство планирует внести в Госдуму до конца весенней сессии-2025 законопроект Минфина о маркировке рекламы азартных игр. Об этом сообщил комитет ГД по молодежной политике.

«Правительство может внести законопроект о маркировке рекламы азартных игр до конца весенней сессии. Об этом представители Минфина заявили в ходе рабочего совещания, организованного комитетом Государственной Думы по молодежной политике», — говорится в сообщении.

В рекламе азартных игр нужно будет указывать, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша, может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью. Организаторов азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах тоже обяжут информировать игроков о рисках и возможных последствиях таких игр.

Такое предостережение о том, что участие в азартных играх может привести к потере денежных средств и нанести вред жизни и здоровью, хотят размещать в каждом рекламном материале – как для табачной и алкогольной продукции, пояснил зампред думского комитета по молодежной политике Александр Толмачев.