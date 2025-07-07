Депутаты предлагают ввести гибкий график работы для многодетных родителей

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» собираются внести в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести гибкий график работы для многодетных родителей.

Цель инициативы – законодательно закрепить гарантированную возможность для одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи или семьи с ребенком-инвалидом реализовать свое право на труд в условиях, максимально адаптированных к семейным потребностям. Такие условия установят на основании письменного заявления.

Один из авторов инициативы депутат Сергей Миронов уточнил, что льгота будет предоставляться до тех пор, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет или 18 лет – ребенку-инвалиду. Гибкий график работы может предусматривать неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, дистанционную работу, и вводиться он должен по заявлению сотрудника на имя руководства.

По его словам, из-за нежелания работодателей «входить в ситуацию» у многодетных родителей постоянно возникают большие трудности.

«Казалось бы, что может быть проще?! Ну отпустите вы многодетную маму на час раньше с работы, чтобы она могла сходить с ребёнком в поликлинику, забрать его из школы или детского сада. Или пусть она приходит на работу чуть позже... Да если ей установить гибкий график работы, то она будет держаться за своё место, станет самым ответственным сотрудником и потом с лихвой отработает пропущенное время», – считает Миронов.

Многодетные матери оставляют работу, переходят на низкооплачиваемые должности с приемлемым графиком, что, в свою очередь, приводит к снижению дохода и уровня жизни семьи, потере профессиональной квалификации, карьерных перспектив. Но всего этого можно избежать, если работодатели начнут устанавливать гибкий график работы для многодетных родителей, добавил Миронов.