ЦОК КПП БСН 07.07 Мобильный
Малый и средний бизнес

Поддержка самозанятых и МСП сократилась почти в два раза

Из-за сокращения господдержки у малого и среднего бизнеса могут появиться проблемы с масштабированием, которые приведут к росту безработицы и стагнации производств.

В начале 2025 года поддержка малого и среднего бизнеса сократилась на 43%, до 72 млрд рублей. Этот показатель можно сопоставить с результатами кризисного 2022 года, тогда помощь для МСП составила 75,8 млрд.

Если три года назад бизнес не так активно обращался за льготами, то сейчас из-за сокращения кредитования с господдержкой и высоких ставок предприниматели стали больше интересоваться особыми условиями. У компаний, которые уже взяли кредит, появляются проблемы с его обслуживанием. За первые три месяца 2025 года почти 70 тыс. представителей МСП подали заявку на реструктуризацию кредита. Об этом пишут «Известия».

«Беспрецедентные меры поддержки бизнесу оказывали из-за пандемии и санкций. Выделение огромных сумм на поддержание МСП было вынужденной мерой. Однако высокая поддержка государства не может быть бесконечной», — сказал председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов.

С 2025 года льготы для малого и среднего бизнеса сократили, урезали программу кредитования «1764», а на 2025-2030 годы на поддержку сектора направят 330 млрд рублей, что на 20% меньше, чем за предыдущие шесть лет.

В Минэкономразвитии объяснили такое решение тем, сектор демонстрирует устойчивые темпы роста. В 2019-2024 годах в МСП работает уже 6,5 млн компаний и свыше 29 млн человек. Вклад предпринимателей в ВВП составил 21,7%. С начала 2025 года малый и средний бизнес за счет господдержки привлек больше 263 млрд рублей.

На фоне высокой ключевой ставки и снижения господдержки бизнес не сможет масштабироваться, открывать новые производства, а это скажется на предложении товаров. Татьяна Ушкац из РУДН считает, что сокращение помощи бизнесу может грозить стагнацией производств, ростом безработицы, ослаблением конкурентоспособности продукции отечественных предприятий.

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