Минфин: НКО могут применять УСН на общих условиях

Некоммерческие организации не входят в перечень тех, кому запрещена упрощенка.

В письме от 22.05.2025 № 03-03-06/3/50292 Минфин указал, что некоммерческие организации могут применять УСН на общих основаниях.

Перейти на упрощенку или отказаться от нее они могут добровольно.

Перечень налогоплательщиков, которые не могут применять УСН, установлен п. 3 ст. 346.12 НК. Это закрытый список.

И раз НКО в этом перечне не указаны – то они могут применять УСН при соблюдении всех условий и ограничений, предусмотренных главой 26.2 НК.

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