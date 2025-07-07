Налог на прибыль по обособке за границей платят по месту нахождения головного офиса в РФ с учетом норм о двойном налогообложении

По общему правилу налоги, выплаченные в иностранных государствах, засчитываются при уплате аналогичного налога в России.

Минфин разъяснил порядок расчета и уплаты налога на прибыль для компаний, у которых есть обособленные подразделения за пределами РФ.

В письме от 27.05.2025 № 03-03-06/1/51779 он указывает, что налогоплательщик, у которого есть обособка за границей, платит налог с учетом особенностей, установленных ст. 311 НК.

Согласно п. 1 и п. 2 ст. 311 НК, доходы, полученные российской организацией от источников за пределами РФ, учитываются при определении ее налоговой базы, если иное не предусмотрено п. 4 ст. 251 НК.

Такие доходы учитываются в полном объеме с учетом расходов, произведенных как в России, так и за ее пределами. Расходы за пределами РФ вычитают с учетом положений п. 48.28 ст. 270 НК.

При этом компания платит налоги/авансовые платежи, представляет расчеты и декларации по месту своего нахождения: п. 4 ст. 311.

Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств, засчитываются при уплате этой организацией налога в России: п. 3 ст. 311 НК. Кроме налога, не учитываемого при определении налоговой базы по п. 4 ст. 251 НК.

При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за границей, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой организацией в России.

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