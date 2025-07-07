Минтруд: единовременное пособие работающие родители получат проактивно, неработающим нужно подать заявление
Единовременное пособие при рождении ребенка положено всем семьям – независимо от количества и очередности рождения детей, напомнил Минтруд.
Назначают пособие на каждого ребенка в семье и его размер составляет:
при рождении одного ребенка – 26 941,71 рублей;
при рождении двойни – 53 883,42 рублей;
при рождении тройни – 80 825,13 рублей.
Работающим родителям пособие назначается проактивно, то есть подавать заявление не нужно. Выплата придет в течение10 дней после получения свидетельства о рождении ребенка.
Если не работает ни один из родителей, нужно подать заявление на выплату через Госуслуги или в СФР.
Уровень дохода, занятость родителей при назначении единовременного пособия по рождению ребенка не учитывают, нуждаемость семьи не оценивают, отметил Минтруд.
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