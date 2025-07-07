Минтруд: единовременное пособие работающие родители получат проактивно, неработающим нужно подать заявление

Пособие положено на каждого ребенка, то есть при рождении двойни и тройни выплата будет больше.

Единовременное пособие при рождении ребенка положено всем семьям – независимо от количества и очередности рождения детей, напомнил Минтруд.

Назначают пособие на каждого ребенка в семье и его размер составляет:

при рождении одного ребенка – 26 941,71 рублей;

при рождении двойни – 53 883,42 рублей;

при рождении тройни – 80 825,13 рублей.

Работающим родителям пособие назначается проактивно, то есть подавать заявление не нужно. Выплата придет в течение10 дней после получения свидетельства о рождении ребенка.

Если не работает ни один из родителей, нужно подать заявление на выплату через Госуслуги или в СФР.

Уровень дохода, занятость родителей при назначении единовременного пособия по рождению ребенка не учитывают, нуждаемость семьи не оценивают, отметил Минтруд.