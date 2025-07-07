Счетная палата выявила нарушения более чем на 443 млрд рублей

Почти 90% нарушений, которые связаны с ведением учета, устранили еще до завершения проверок.

По результатам проверок Счетная палата нашла нарушения при исполнении бюджета за 2024 год на 443,6 млрд рублей.

Самые крупные нарушения были в учете фактов хозяйственной жизни: их объем составил 275,2 млрд рублей. На нарушения при выполнении госорганами своих функций и государственных задач пришлось 27,8 млрд, в сфере распоряжения, управления и использования государственного имущества обнаружили нарушений на 18,7 млрд рублей.

Об этом сказано в заключении Счетной палаты на отчет Правительства об исполнении федерального бюджета за 2024 год.

Еще 13,2 млрд рублей пришлось на недочеты при определении объема, условий предоставления субсидий компаниям, 11,8 млрд — при осуществлении госзакупок, а также при покупке неиспользуемых объектов недвижимого имущества — 8,9 млрд.

Нарушения при осуществлении капитальных вложений оценили в 0,7 млрд рублей, а иные нарушение — в 85,3 млрд.

89% нарушений, связанных с ведением учета и формированием отчетности устранили еще до завершения контрольных мероприятий. Их сумма составила 244,9 млрд рублей.

Недавно мы писали, что Счетная палата заметила, что долги по страховым взносам выросли в два раза.