Счетная палата выявила нарушения более чем на 443 млрд рублей
По результатам проверок Счетная палата нашла нарушения при исполнении бюджета за 2024 год на 443,6 млрд рублей.
Самые крупные нарушения были в учете фактов хозяйственной жизни: их объем составил 275,2 млрд рублей. На нарушения при выполнении госорганами своих функций и государственных задач пришлось 27,8 млрд, в сфере распоряжения, управления и использования государственного имущества обнаружили нарушений на 18,7 млрд рублей.
Об этом сказано в заключении Счетной палаты на отчет Правительства об исполнении федерального бюджета за 2024 год.
Еще 13,2 млрд рублей пришлось на недочеты при определении объема, условий предоставления субсидий компаниям, 11,8 млрд — при осуществлении госзакупок, а также при покупке неиспользуемых объектов недвижимого имущества — 8,9 млрд.
Нарушения при осуществлении капитальных вложений оценили в 0,7 млрд рублей, а иные нарушение — в 85,3 млрд.
89% нарушений, связанных с ведением учета и формированием отчетности устранили еще до завершения контрольных мероприятий. Их сумма составила 244,9 млрд рублей.
Недавно мы писали, что Счетная палата заметила, что долги по страховым взносам выросли в два раза.
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