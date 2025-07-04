Долги по страховым взносам выросли в два раза, до 325 млрд рублей

Самые большие долги по страховым взносам могут быть в сферах с высокой долей теневой занятости. Например, в строительстве, услугах и торговле.

С января по март 2025 года компании задолжали 352 млрд рублей, это неуплата страховых взносов. Сумма выросла почти в два раза по сравнению с данными на июнь 2024 года. Тогда недоимка составила 179 млрд рублей.

Ранней информации о задолженностях по страховым взносам нет, ФНС перестала публиковать статистику с 2023 года. Сейчас есть данные, которыми поделилась Счетная палата в своем докладе, пишут «Известия».

С 2023 года компании отчисляют страховые взносы по единому тарифу: ставка 30% от выплат сотрудникам. Из этой суммы 22% идут на пенсии, 5,1 — на медицинские услуги, а 2,9% — на прочие пособия.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов заметил, что в открытом доступе нет данных по отраслям и регионам. Он предполагает, что самая высокая задолженность по страховым взносам может быть в сферах с теневой занятостью, например, в строительстве, торговле и услугах. Кроме того, высок риск неуплаты взносов в угольной сфере, где упал спрос из-за санкций. Похожая ситуация может быть в сфере туризма, которая пострадала из-за природных катастроф. Например, в Краснодарском крае и Крыму.

Долги бизнеса растут из-за того, что их финансовое положение становится хуже на фоне высоких ставок по кредитам. Это особенно заметно в малом и среднем бизнесе, где оборотные средства идут на выплату зарплаты, аренду и закупки, а не на страховые взносы.

Еще одной причиной увеличения долгов по страховым взносам стал рост неформальной занятости. Работодатели стремятся экономить на налогах и прибегают к «серым» схемам.

«Рост задолженности может быть связан с тем, что, пытаясь сократить затраты на производство, предприятия уменьшают численность персонала. В том числе — за счет привлечения работников на стороне и передачи части функций и бизнес-процессов на аутсорсинг», сказала профессор Финансового университета при правительстве Юлия Долженкова.

Если недоимки по взносам будут расти, то это может привести к дефициту бюджета Социального фонда, к усилению контроля за бизнесом.

Сейчас за неуплаты страховых взносов предусмотрен штраф в размере 20% от недоимки, но если докажут, что нарушение было умышленным, то сумму увеличат до 40%. Также за просрочку начислят пени, а при большом долге от 18 млн рублей для компаний могут привлечь к уголовной ответственности.