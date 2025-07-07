📦 Предельные нормы переноски и передвижения тяжестей для несовершеннолетних работников утвердили на новый срок

Новый приказ Минтруда вступит в силу с 1 марта 2026 года. Нормативы остаются те же.

Опубликован приказ Минтруда от 10.06.2025 № 369н, которым утверждены нормы переноски и передвижения тяжестей работниками в возрасте до 18 лет.

Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года, а действующее постановление Минтруда от 07.04.1999 № 7 с этой же даты утратит силу.

В новых правилах нормы переноски и передвижения тяжестей несовершеннолетними работниками не поменялись.

Так, масса постоянно поднимаемого и перемещаемого вручную в течение смены груза не должна превышать:

4 кг — для юношей 16-17 лет;

3 кг — для девушек 16-17 лет.

Масса перемещаемого груза на тележках или в контейнерах не должна превышать 24 кг (для юношей 17 лет) и 8 кг (для девушек 17 лет).