😡 Бухгалтеры возмущаются, что в ФНС будет нельзя обратиться через операторов ЭДО

Не все специалисты по учету понимают, зачем обращаться в ФНС через операторов ЭДО, но для кого-то это уже стало важной рутиной, без которой жизнь бухгалтера станет сложнее.

В ФНС считают, что прием обращений через операторов электронного документооборота (ЭДО) уже не соответствует современным стандартам цифровизации. От этого собираются постепенно отказаться и перейти на общение через личные кабинеты ФНС. Также налогоплательщики могут обратиться в ФНС с помощью федеральной информационной системы «Платформа обратной связи» на Госуслугах и в других цифровых сервисах.

Некоторые бухгалтеры, которые привыкли взаимодействовать с налоговой через личные кабинеты, не понимают, зачем вообще нужно обращаться в ФНС через операторов ЭДО. Однако это очень удобно для тех, кто отправляет сформированные отчеты прямо из учетной программы, а также прикладывает документы от контрагента, которые были получены через ЭДО. Также такой способ удобен, если бухгалтер ведет сразу несколько организаций — можно не заходить каждый раз в личные кабинеты разных компаний и систем.

Одним из этапов отключения операторов ЭДО от приема обращений станет сокращение объема документов, которые можно направить инспекторам. Уже с 1 июля 2025 года максимальный объем файлов уменьшили с 5 до 1 МБ.

Но читатель «Клерка» не понимает, как предоставлять документы в этом случае. Во время камеральной проверки по возмещению НДС будет нужно прислать сканы десятков договоров, каждый из которых весит больше 5 МБ.

Недавно мы писали, что ФНС уточнила, кого именно касается скорая отмена приема обращений через операторов ЭДО

А что вы думаете про изменения в работе ФНС с операторами ЭДО? Присоединяйтесь к обсуждению!