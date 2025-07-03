❔ ФНС уточнила, кого именно касается скорая отмена приема обращений через операторов ЭДО
С 1 ноября 2025 года налоговики не будут принимать обращения налогоплательщиков и налоговых агентов через операторов ЭДО.
ФНС модернизирует систему приема обращений: сначала сократят максимальный размер файлов, которые можно отправить через операторов ЭДО, затем отключат приложения для такого обмена информацией. Подробности и сроки в нашей новости.
В Телеграм-чате ФНС закономерно спросили, каких налогоплательщиков это касается. Ведь речь в том числе про закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ».
ФНС пояснила: данное изменение относится к налогоплательщикам, которые взаимодействуют с налоговыми органами с использованием электронной подписи по телекоммуникационным каналам связи (ТКС).
Других деталей пока не приводится.
Комментарии1
И сразу так все понятно стало))