Какую отчетность сдавать ИП на ОСНО без работников за 2 квартал 2025 года: таблица со сроками

Индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес на общей системе налогообложения без наемного персонала, представляют совсем немного отчетов. Они должны помнить, что на 3 квартал 2025 года приходится сдача ряда отчетности за второй квартал 2025.

Вид отчетности Крайний срок сдачи Куда и как сдавать Срок и порядок уплаты Декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001, приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@) 25 июля В налоговую инспекцию и только в электронном виде НДС уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 29 сентября (т. к. 28.09 выходной). При освобождении по ст. 145 НК декларацию не сдают. Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во 2 квартале 2025 г. (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@) 25 июл В свою налоговую инспекцию. Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде! — Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия (постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819, ред. от 27.09.2021) 30 июля В ИФНС —

Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность, платить налоги и взносы.

Научим составлять отчетность для ИП и организаций на ОСНО на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Вы узнаете, как рассчитывать налоги, страховые взносы и зарплату, строить финмодели, работать с аналитикой и управленкой, сможете выбрать законный метод налоговой оптимизации и защитить компанию от претензий налоговой.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.