Какую отчетность сдавать ИП на ОСНО без работников за 2 квартал 2025 года: таблица со сроками
Вид отчетности
Крайний срок сдачи
Куда и как сдавать
Срок и порядок уплаты
Декларация по налогу на добавленную стоимость (КНД 1151001, приказ ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@)
25 июля
В налоговую инспекцию и только в электронном виде
НДС уплачивается по 1/3 исчисленного не позднее 28 июля, 28 августа и 29 сентября (т. к. 28.09 выходной).
При освобождении по ст. 145 НК декларацию не сдают.
Отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, совершенных во 2 квартале 2025 г. (приказ ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@)
25 июл
В свою налоговую инспекцию.
Сдается только при наличии таких операций и только в электронном виде!
—
Отчет о движении средств по счетам (вкладам) в зарубежных банках в случае их наличия (постановление Правительства РФ от 28.12.2005 № 819, ред. от 27.09.2021)
30 июля
В ИФНС
—
Смотрите наш бухгалтерский календарь, чтобы вовремя сдавать отчетность, платить налоги и взносы.
Научим составлять отчетность для ИП и организаций на ОСНО на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».
Вы узнаете, как рассчитывать налоги, страховые взносы и зарплату, строить финмодели, работать с аналитикой и управленкой, сможете выбрать законный метод налоговой оптимизации и защитить компанию от претензий налоговой.
Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 9 900 рублей вместо
33 000 рублей.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию