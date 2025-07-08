При поддержке МСП предлагают учитывать производительность труда

«Опора России» считает, что при ограниченном бюджете ресурсы нужно направлять предприятиям, которые демонстрируют устойчивый рост производительности труда.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников предлагает сделать производительность труда критерием поддержки МСП для более адресного ее распределения. Это связано с тем, что в первом квартале 2025 года объем государственной поддержки МСП сократился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

«Необходимо формировать фонд адресной поддержки предприятий за счет финансовых ресурсов, полученных в результате повышения производительности труда - на этих же предприятиях. Рост производительности труда напрямую влияет на увеличение размера налоговых поступлений, часть которых и будет направлена на субсидии и гранты», — сказал Пищальников.

В условиях ограниченного бюджета ресурсы должны направляться тем предприятиям, которые демонстрируют устойчивый рост производительности труда, уверен он.

По предложенной модели за каждый процент роста производительности труда при сохранении или увеличении численности сотрудников предприятие сможет рассчитывать на субсидию в размере 1% от суммы прироста уплаченных налогов: НДС, налога на прибыль и страховых взносов.

«К примеру, если компания платила 100 млн руб. налогов, а после внедрения изменений — 200 млн руб., то начисленная сумма субсидии составит 100 млн руб. Однако фактическая выплата при этом ограничивается 25% от общей суммы уплаченных налогов — в данном случае не более 50 млн руб.», — пояснил Пищальников.

По его словам, малому и среднему бизнесу необходим принципиально новый уровень внимания и поддержки.

«Сегодня вклад МСП в ВВП России составляет лишь около 21%, тогда как для здоровой, устойчиво развивающейся экономики этот показатель должен находиться на уровне 40-50% - как это происходит в странах с наиболее конкурентоспособными экономиками», —добавил Пищальников.

Сейчас комитет по эффективному производству и производительности труда «Опоры России» разрабатывает официальное письмо с соответствующим предложением в адрес профильных министерств и ведомств.