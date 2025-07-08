Депутаты и бизнес подготовили поправки в закон о платформенной экономике для борьбы с подделками

Бизнес просит ограничить преимущества маркетплейсов, противостоять продаже контрафакта и не допускать участие маркетплейса в ценообразовании.

Депутаты Госдумы и участники рынка интернет-торговли подготовили поправки в законопроект о платформенной экономике, с помощью которого будут регулировать работу маркетплейсов.

«Основными направлениями поправок станет тема противодействия продаже контрафакта на маркетплейсах, исключение участия маркетплейса в ценообразовании, обязательная маркировка товаров в системе "Честный знак", а также возможные сроки введения изменений», — сказал президент Союза интернет-торговли Виталий Гаврилов.

Эти поправки рассмотрят во втором чтении законопроекта.

Представитель Х5 Group (магазины «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») Дарья Семидетко предложила ограничить преимущества маркетплейсов, поскольку их деятельность не регулируется законом о торговле.

«В контексте регулирования стоит сказать, что не совсем корректно распространять законы о торговле на маркетплейсы. Но есть абсолютно идентичные отношения, однако регулируются они по-разному. Мы исполняем определенные требования, а маркетплейсы нет», — сказала она.

Например, когда маркетплейс от своего имени продает продукты питания, он закупает их ровно у тех же поставщиков, что и продовольственные сети, добавила Семидетко.