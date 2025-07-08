Бесплатный вебинар по НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал 2025
Самые грандиозные изменения по налоговой реформе 2025 года коснулись самых собираемых налогов – НДС и налога на прибыль. Эти изменения касаются всех организаций. Эксперт ответит на типичные вопросы при расчете ключевых налогов.
Бесплатный вебинар «НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал» состоится уже сегодня в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Декларация за 2 квартал: состав, порядок и срок представления.
Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС.
Сложные вопросы расчета налоговой базы: длящиеся отгрузки, даты реализации работ и услуг, безвозмездная передача, премии, штрафы, обеспечительные платежи.
Особенности НДС-расчетов для организаций и ИП на УСН: налоговая база с учетом переходящих договоров, ставки НДС.
Льготы по НДС: проверка условий применения и отражение в декларации.
Условия для вычетов НДС при ОСНО и УСН.
Распределение НДС при наличии операций, облагаемых НДС и освобожденных от налогообложения.
Как не опоздать с переносом вычетов.
Сложные и спорные вопросы восстановления вычетов НДС.
Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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