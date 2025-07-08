Бесплатный вебинар по НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал 2025

НДС — самый сложный налог, в нем множество тонкостей и нюансов. Уже сегодня получите ответы на типичные вопросы бухгалтеров по НДС, чтобы не допустить ошибок.

Самые грандиозные изменения по налоговой реформе 2025 года коснулись самых собираемых налогов – НДС и налога на прибыль. Эти изменения касаются всех организаций. Эксперт ответит на типичные вопросы при расчете ключевых налогов.

Бесплатный вебинар «НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал» состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Декларация за 2 квартал: состав, порядок и срок представления. Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС. Сложные вопросы расчета налоговой базы: длящиеся отгрузки, даты реализации работ и услуг, безвозмездная передача, премии, штрафы, обеспечительные платежи. Особенности НДС-расчетов для организаций и ИП на УСН: налоговая база с учетом переходящих договоров, ставки НДС. Льготы по НДС: проверка условий применения и отражение в декларации. Условия для вычетов НДС при ОСНО и УСН. Распределение НДС при наличии операций, облагаемых НДС и освобожденных от налогообложения. Как не опоздать с переносом вычетов. Сложные и спорные вопросы восстановления вычетов НДС.

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!