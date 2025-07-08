Депутаты хотят запретить электронные сигареты с вкусовыми добавками
Депутаты внесли в Госдуму законопроект о запрете добавлять в электронные сигареты и в безникотиновые жидкости для вейпов ароматические пищевые добавки.
По данным ВЦИОМ и Росстата, число потребителей электронных сигарет уже достигло 10,5 млн человек, из них 17,5% курят вейпы и пользуются системами нагревания табака. За последние пять лет число пользователей электронных устройств для курения выросло в 46 раз.
Чтобы снизить привлекательность электронных сигарет, депутаты хотят, чтобы их выпускали без ароматизаторов и вкусовых добавок.
«Установить прямой запрет на использование при изготовлении никотиносодержащей и безникотиновой жидкостей веществ, которые повышают привлекательность такой продукции, в том числе ароматизаторов пищевых и (или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость», — сказано в пояснительной записке.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.
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