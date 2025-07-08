Инвесторы на отдельных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей получат господдержку

Режим СЭЗ распространялся на действующие и пострадавшие предприятия. Теперь льготы получат новые проекты.

На инвесторов, которые реализуют проекты на приграничных территориях Брянской, Белгородской и Курской областей, распространили режим свободной экономической зоны (СЭЗ). Постановление от 5 июля 2025 года №1023 об условиях и особенностях применения льготного режима подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее режим СЭЗ распространялся на фактически действующие и пострадавшие предприятия в приграничных районах этих регионов, чтобы частично компенсировать бизнесу ущерб, полученный в ходе боевых действий.

Теперь пользоваться льготным режимом смогут инвесторы, реализующие новые проекты в сфере обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, логистики, разработки компьютерных технологий и программного обеспечения, уточняется на сайте кабмина.

Чтобы получить льготу, нужно инвестировать от 30 млн рублей. Для МСП входной порог установлен на уровне 3 млн рублей, а для проектов в сфере ИТ независимо от величины предприятия –1 млн рублей.

Резиденты СЭЗ на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей пользуются пониженными ставками по налогу на прибыль организаций, НДПИ и правом на освобождение от налога на имущество организаций и земельного налога. Также организации и ИП могут применять пониженные тарифы страховых взносов.