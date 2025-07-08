😒 Законопроект о гибком графике для многодетных родителей рассмотрит Госдума. Бухгалтеры не в восторге от идеи
Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение в ГД законопроект, который предполагает для одного из многодетных родителей возможность выбрать режим гибкого рабочего времени, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет. Или 18 лет – ребенку-инвалиду.
Предусмотрено, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Вчера автор инициативы Сергей Миронов рассказал о трудностях многодетных родителей, которые не могут уйти с работы раньше или позже.
Бухгалтеры к инициативе отнеслись скептически и резонно заметили, что не все многодетные родители могут просто так уйти с работы – это иногда невозможно из-за характера самой работы.
А детей в поликлинику водят не только многодетные родители, но и все остальные, добавляют в комментариях. Более того, людям без детей тоже нужно и лечиться, и отдыхать.
И даже те, кто в принципе поддерживает цели такого законопроекта, считают, что на деле идея Миронова – не реализуема.
Комментарии1
лично мне, как БУХГАЛТЕРУ, вообще пофиг кому и за сколько начислять и сколько начислять! Пусть могут вообще не приходить!
Просто была тема выложена на бухгалтерском форуме, ну и большинство бухгалтеров чисто экономически понимают, к чему это ведёт и насколько это выполнимо или наоборот не выполнимо.
Ну вот отсюда и несогласие. А так... можете вводить! Я лично - за!
А в той теме подбирал слова и выражения , что бы не выразиться матом на такую глупость. Конечно же - против!