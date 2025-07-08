Кабмин поддержал запрет на автоматическое продление подписок

Если покупатель удалил информацию о банковской карте из своего личного кабинета, то продавец не сможет продолжать списывать с нее деньги.

Правительство одобрило поправки в закон о защите прав потребителей, по которым пользователей защитят от несанкционированных списаний при оплате подписок на онлайн-сервисы. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении в сентябре 2024 года.

Клиенты смогут поставить запрет на использование реквизитов их банковских карт, если эта информация была удалена из личного кабинета. Продавцам будет нужно создать условия, чтобы этот запрет работал. Об этом пишут «Известия».

«Это особенно актуально в контексте развития цифровых платформ и подписочных сервисов, где случаи продолжения списаний, даже после того, как пользователь удалил карту из системы, стали очень частыми и весьма раздражающими», — сказал заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.

Если поправки примут, они вступят в силу с 1 сентября 2025 года.