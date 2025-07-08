Декларации 3-НДФЛ уже точно можно отправлять через ЛК ИП: сервис доработали

С апреля 2025 года сервис по отправке налоговых деклараций работал в тестовом режиме. Теперь он запущен в промышленную эксплуатацию.

В промышленную эксплуатацию запущен сервис по отправке деклараций 3-НДФЛ через личный кабинет ИП, сообщает ФНС. До этого он работал в тестовом режиме.

До этой доработки ИП сдавали 3-НДФЛ в налоговой по месту своего учета, отправляли почтой или по ТКС, подавали через МФЦ.

Через сервис уже отправили более 500 деклараций, отметили налоговики.

Декларации, направленные через ЛК ИП, рассматриваются в общем порядке. Так же, как и полученные по другим каналам.

Заполнить и направить декларацию можно в ЛК ИП в разделе «Жизненные ситуации-3-НДФЛ».

В мобильном приложении «Личный кабинет ИП» есть функция отслеживания статуса поданной декларации.

3-НДФЛ также можно заполнить в программе «Декларация», после чего необходимо подписать квалифицированной электронной подписью и отправить файл .XML через ЛК ИП.