Семьям с детьми после 10 лет брака предлагают бесплатно выделять земельные участки. Чтобы не разводились

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают бесплатно выдавать земельные участки для жилищного строительства семьям с ребенком или детьми, прожившим в браке более 10 лет. Законопроект направили на заключение Правительства, сообщили в пресс-службе партии.

Предполагается, что земельный участок должен быть расположен в границах региона проживания семьи, обеспечен подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

Такой участок будет общей долевой собственностью всех членов семьи, включая детей.

«Такой дом <…> с большой долей вероятности снизит статистику разводов в нашей стране. Построить дом, вырастить ребенка, посадить дерево – это как раз про наш законопроект, про его смысловое наполнение», — сказал один из авторов инициативы депутат Леонид Слуцкий.

Если у региональных властей нет возможности выделять земельные участки с необходимой инфраструктурой для жилищного строительства, они смогут предоставлять семьям с их согласия другие меры поддержки вместо участков.