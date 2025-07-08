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Семьям с детьми после 10 лет брака предлагают бесплатно выделять земельные участки. Чтобы не разводились

Участки станут общей долевой собственностью всех членов семьи, включая детей.

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают бесплатно выдавать земельные участки для жилищного строительства семьям с ребенком или детьми, прожившим в браке более 10 лет. Законопроект направили на заключение Правительства, сообщили в пресс-службе партии.

Предполагается, что земельный участок должен быть расположен в границах региона проживания семьи, обеспечен подъездными путями и возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения.

Такой участок будет общей долевой собственностью всех членов семьи, включая детей.

«Такой дом <…>  с большой долей вероятности снизит статистику разводов в нашей стране. Построить дом, вырастить ребенка, посадить дерево – это как раз про наш законопроект, про его смысловое наполнение», — сказал один из авторов инициативы депутат Леонид Слуцкий. 

Если у региональных властей нет возможности выделять земельные участки с необходимой инфраструктурой для жилищного строительства, они смогут предоставлять семьям с их согласия другие меры поддержки вместо участков.

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