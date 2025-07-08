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Маркетплейсы

Нужно минимум семь документов, чтобы продавать на Wildberries импортные товары из ЕАЭС в 2025 году

Торговля импортными товарами, в том числе на Wildberries и других маркетплейсах — перспективное, но сложное направление с точки зрения учета и налогообложения. Составили для вас список нужных документов.

Чтобы в 2025 году продавать импортные товары из ЕАЭС на маркетплейсах, нужно подготовить несколько документов:

  1. Контракт с поставщиком.

  2. Спецификации к контракту.

  3. Счет-фактура от поставщика, где указана ставка НДС.

  4. Упаковочный лист.

  5. Транспортные сопроводительные документы.

  6. Документы, которые подтвердят приемку товара. Это квитанция о складской обработке грузов, акт приема-передачи МХ-1.

  7. Иные документы. Например, декларации соответствия.

Узнайте больше о том, как правильно учитывать импорт, избежать претензий со стороны ФНС и таможни. Приходите на бесплатный вебинар «Учет импортного товара: от документов и ФТС до 1С». Он состоится 21 июля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

  1. Импорт товаров в 2025 году при торговле на маркетплейсах. Система «Честный ЗНАК».

  2. Виды импорта: классический и из стран ЕАЭС.

  3. Валютное законодательство.

  4. Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами.

  5. Практическое руководство: импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries:
    5.1. Документальное оформление.
    5.2. Таможенное декларирование в ФТС. Расчет и уплата НДС.
    5.3. Ведение учета в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».
    5.4. Отчетность по импортированному товару.

  6. Бухгалтерские нюансы при учете импортных операций.

  7. Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.

Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

Ждем вас на вебинаре 21 июля в 11:00 мск!

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