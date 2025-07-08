Нужно минимум семь документов, чтобы продавать на Wildberries импортные товары из ЕАЭС в 2025 году
Чтобы в 2025 году продавать импортные товары из ЕАЭС на маркетплейсах, нужно подготовить несколько документов:
Контракт с поставщиком.
Спецификации к контракту.
Счет-фактура от поставщика, где указана ставка НДС.
Упаковочный лист.
Транспортные сопроводительные документы.
Документы, которые подтвердят приемку товара. Это квитанция о складской обработке грузов, акт приема-передачи МХ-1.
Иные документы. Например, декларации соответствия.
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Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Импорт товаров в 2025 году при торговле на маркетплейсах. Система «Честный ЗНАК».
Виды импорта: классический и из стран ЕАЭС.
Валютное законодательство.
Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами.
Практическое руководство: импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries:
5.1. Документальное оформление.
5.2. Таможенное декларирование в ФТС. Расчет и уплата НДС.
5.3. Ведение учета в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».
5.4. Отчетность по импортированному товару.
Бухгалтерские нюансы при учете импортных операций.
Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.
Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
Ждем вас на вебинаре 21 июля в 11:00 мск!
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