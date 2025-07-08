Нужно минимум семь документов, чтобы продавать на Wildberries импортные товары из ЕАЭС в 2025 году

Торговля импортными товарами, в том числе на Wildberries и других маркетплейсах — перспективное, но сложное направление с точки зрения учета и налогообложения. Составили для вас список нужных документов.

Чтобы в 2025 году продавать импортные товары из ЕАЭС на маркетплейсах, нужно подготовить несколько документов:

Контракт с поставщиком. Спецификации к контракту. Счет-фактура от поставщика, где указана ставка НДС. Упаковочный лист. Транспортные сопроводительные документы. Документы, которые подтвердят приемку товара. Это квитанция о складской обработке грузов, акт приема-передачи МХ-1. Иные документы. Например, декларации соответствия.

Узнайте больше о том, как правильно учитывать импорт, избежать претензий со стороны ФНС и таможни. Приходите на бесплатный вебинар «Учет импортного товара: от документов и ФТС до 1С». Он состоится 21 июля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Импорт товаров в 2025 году при торговле на маркетплейсах. Система «Честный ЗНАК». Виды импорта: классический и из стран ЕАЭС. Валютное законодательство. Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами. Практическое руководство: импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries:

5.1. Документальное оформление.

5.2. Таможенное декларирование в ФТС. Расчет и уплата НДС.

5.3. Ведение учета в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».

5.4. Отчетность по импортированному товару. Бухгалтерские нюансы при учете импортных операций. Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.

Спикер — Елена Клинова, главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

Ждем вас на вебинаре 21 июля в 11:00 мск!