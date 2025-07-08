Уже уплаченные налоги на имущество, землю и транспорт могут пересчитать в большую сторону

НК РФ установлено четкое ограничение на перерасчет транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц.

Налоговый орган не вправе перерасчитать начисления в большую сторону при соблюдении двух условий:

физлицу начислен налог на имущество, землю или транспорт;

сумма полностью оплачена.

Это правило позволяет соблюдать законные интересы физлиц, своевременно уплативших имущественные налоги, а также стимулирует владельцев недвижимости вовремя оплачивать начисления.

Если же налог по объекту к уплате не предъявлялся или не уплачивался, то налоговые органы имеют право провести начисление за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления уведомления. Например, в 2025 году — за 2022, 2023, 2024 годы, поясняет УФНС.

Срок уплаты налога на имущество, землю и транспорт — не позже 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. До 1 ноября плательщикам направляют уведомления с указанием объекта налогообложения, налоговой базы, ставки, суммы к уплате, срока уплаты, а также сведений, необходимых для перечисления в качестве ЕНП.