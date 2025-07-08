❗ Для расчета взносов 1% ИП на ОСНО не учитывает фиксированные взносы

С 2024 года ИП на общей системе налогообложения по-новому считают взносы 1%. Как и прежде база для расчета – это доходы минус расходы (профвычеты). Но расход учитывают не весь.

По новой норме НК учитывают профвычеты за исключением расходов в виде взносов на ОПС и ОМС.

Каких именно взносов – только за себя или за работников тоже? Если только за себя, то только фиксированные или 1% тоже? Ответа на этот вопрос в НК нет.

Разъяснение дал Минфин в письме от 30.05.2025 № 03-15-06/53905.

Для расчета взносов 1% ИП на ОСНО доход уменьшает на профессиональные налоговые вычеты, исключив из них только суммы страховых взносов на ОПС и на ОМС в совокупном фиксированном размере.

То есть при расчете 1% за 2025 год ИП исключает из расходов 2025 года фиксированные взносы:

за 2024 год в сумме 49 500 руб. — которые были включены в состав профвычета 09.01.2025 (по сроку списания с ЕНС);

за 2025 год в сумме 53 658 руб. — которые будут включены в состав профвычета 29.12.2025 (по сроку списания с ЕНС).

Взносы 1%, судя по разъяснениям Минфина, исключать из профвычета не надо.

Ранее ФНС в письме от 23.06.2025 № БС-4-11/6039@ поясняла, что для расчета взносов 1% из профвычета не надо исключать взносы за работников.

Кстати, аналогичный порядок расчета взносов 1% введут для ИП на УСН и ЕСХН. Об этом мы рассказывали тут.