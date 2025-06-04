Что изменится в фиксированных взносах ИП: обзор грядущих поправок в НК 2025/2026

УСН и ЕСХН

В НК наконец-то пропишут, что взносы 1% надо считать с разницы между доходами и расходами.

Для ИП на ОСНО такую норму уже внесли в НК в прошлом году. Теперь и для ИП на УСН аналогичная формула будет закреплена в НК.

При УСН «доходы» считать взносы 1% надо от суммы дохода. А для ИП на УСН «доходы минус расходы» база для взноса 1% – это разница меду доходами и расходами.

Также при ЕСХН – расчет идет с разницы между доходом и расходом.

Это правило (не закрепленное в НК) действует и сейчас.

Но с 2026 года учитывать будут не весь расход. Для расчета взносов 1% не будут учитывать страховые взносы на ОПС и ОМС.