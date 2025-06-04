Что изменится в фиксированных взносах ИП: обзор грядущих поправок в НК 2025/2026

Что случилось
Минфин подготовил проект поправок в НК в рамках реализации отдельных положения основных направлений налоговой политики (ОННП).
Основные направления Минфин публикует ежегодно. ОННП на 2025 – 2027 годы – здесь.
В этом материале разберем, какие изменения в Налоговом кодексе будут по фиксированным взносам. Поправки вносят в статью 430 НК.
УСН и ЕСХН
В НК наконец-то пропишут, что взносы 1% надо считать с разницы между доходами и расходами.
Для ИП на ОСНО такую норму уже внесли в НК в прошлом году. Теперь и для ИП на УСН аналогичная формула будет закреплена в НК.
При УСН «доходы» считать взносы 1% надо от суммы дохода. А для ИП на УСН «доходы минус расходы» база для взноса 1% – это разница меду доходами и расходами.
Также при ЕСХН – расчет идет с разницы между доходом и расходом.
Это правило (не закрепленное в НК) действует и сейчас.
Но с 2026 года учитывать будут не весь расход.
Для расчета взносов 1% не будут учитывать страховые взносы на ОПС и ОМС.
Аналогичная норма с 2024 года уже введена для ИП на ОСНО.
Мы рассказывали, что у налоговиков нет данные о составе расходов ИП, так как 3-НДФЛ не содержит такую детализацию. Поэтому ФНС сейчас вынуждена запрашивать данные у всех ИП на ОСНО, чтобы начислить им взносы 1%.
Будут ли менять декларации по УСН, ЕСХН, 3-НДФЛ, чтобы оттуда налоговики могли брать данные о взносах, входящих в состав расходов, пока не известно.
Один человек = один взнос
Вносят поправки для тех, кто ведет несколько видов деятельности – как ИП и одновременно как:
адвокат;
медиатор;
нотариус, занимающийся частной практикой;
арбитражный управляющий;
оценщик;
патентный поверенный;
иное лицо, занимающееся в установленном законодательством порядке частной практикой.
Теперь в НК будет закреплено, что платить фиксированные взносы такие бизнесмены будет в одинарном размере.
Это правило применяется и сейчас, но оно не закреплено в НК. Поэтому возникают сомнения.
Более того, много лет назад Минфин утверждал, что оценщик-ИП должен платить взносы в двойном размере – как ИП и как оценщик, хотя это один и тот же человек.
Такие разъяснения были в письме Минфина от 01.10.2018 № 03-15-05/70298, письмах ФНС от 15.02.2019 № БС-3-11/1183@ от 15.02.2019, от 05.04.2019 № БС-3-11/3092@.
Но с середины 2019 года мнение налоговиков поменялось. Об этом мы рассказывали в материале «ФНС перестанет требовать с ИП двойные взносы».
Теперь фискалы поясняют, что такие ИП-«многостаночники» должны платить фиксированные взносы за себя в обычном одинарном размере (письмо ФНС от 24.06.2019 № БС-4-11/12211, письма Минфина от 04.12.2019 № 03-15-05/94107, от 19.03.2025 № 03-15-05/27169).
С 2026 года эту норму закрепят в НК.
Взносы 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей такие ИП-«совместители» с 2026 года должны будут считать от суммы совокупного дохода от всех видов осуществляемой деятельности.
Сейчас применяется тот же принцип (письмо Минфина от 19.03.2025 № 03-15-05/27169), но он не закреплен в НК.
Кстати, с 2026 года в НК вносят поправку, разрешающую адвокатам быть ИП на УСН.
Ранее Минфин утверждал, что если адвокат зарегистрировался как ИП, то он может применять только общий режим. Но недавно под давлением судебной практики Минфин и ФНС приняли тот факт, что у ИП-адвоката может быть УСН (письмо Минфина от 12.08.2024 № 03-11-09/75324, письмо ФНС от 16.07.2024 № СД-4-3/8052@).
Поэтому новая норма НК про одинарные фиксированные взносы для двух видов деятельности касается, в том числе, и адвокатов.
АУСН
Еще одна поправка в НК касается ИП на АУСН, которые одновременно ведут другую деятельность (адвокаты, арбитражные управляющие и т.д.).
Напомним, ИП на АУСН фиксированные взносы не платит, в том числе 1%.
Если ИП на АУСН совмещает бизнес с профдеятельностью, например, в качестве арбитражного управляющего, то взносы он будет платить так:
в фиксированном размере на ОПС и ОМС – 0 руб.;
с дохода свыше 300 тыс. руб. – 1% с дохода только от профдеятельности, но не более предельной величины.
Сейчас ФНС и Минфин дают такие же рекомендации (письма от 17.01.2024 № БС-4-11/352@, от 12.01.2024 № 03-15-07/1865). Но в НК такой нюанс не прописан. Эту недоработку исправят.
Освобождение от взносов
Уточнят норму по освобождению от фиксированных взносов во время военной службы.
В НК пропишут, что освобождение от взносов для ИП-военных контрактников действует в период
мобилизации;
военного положения;
в военное время.
За какие периоды и на основании каких документов сейчас ИП может не платить фиксированные взносы, мы разбирали тут.
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