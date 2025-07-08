«Белые хакеры» будут искать уязвимости в девяти госсистемах. Это за деньги
Минцифры запустило третий этап программы по поиску уязвимостей в электронном правительстве.
Любой желающий сможет до 20 декабря 2026 года присоединиться к программе и исследовать цифровую инфраструктуру девяти госсервисов. Это:
Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).
Единая система индентификации и аутентификации (ЕСИА).
Единая биометрическая система (ЕБС).
Единая система межведомственного электронного взаимодействия.
Национальная система управления данными.
Единая система нормативной справочной информации.
Головной удостоверяющий центр.
Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг.
Система досудебного обжалования.
«За найденную уязвимость они смогут получить до 1 млн рублей в зависимости от ее критичности», — сказано на сайте министерства.
Для участия нужно зарегистрировать на платформах BI.ZONE Bug Bounty или Standoff 365 Bug Bounty.
Багбаунти — поиск уязвимостей за деньги — повысит безопасность государственных сервисов и эффективность их защиты. В первых двух этапах программы приняли участие свыше 26 тыс. человек.
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