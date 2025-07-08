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Интернет и IT

«Белые хакеры» будут искать уязвимости в девяти госсистемах. Это за деньги

За найденные уязвимости в электронных государственных сервисах участники программы смогут получить до 1 млн рублей.

Минцифры запустило третий этап программы по поиску уязвимостей в электронном правительстве.

Любой желающий сможет до 20 декабря 2026 года присоединиться к программе и исследовать цифровую инфраструктуру девяти госсервисов. Это:

  • Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

  • Единая система индентификации и аутентификации (ЕСИА).

  • Единая биометрическая система (ЕБС).

  • Единая система межведомственного электронного взаимодействия.

  • Национальная система управления данными.

  • Единая система нормативной справочной информации.

  • Головной удостоверяющий центр.

  • Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг.

  • Система досудебного обжалования.

«За найденную уязвимость они смогут получить до 1 млн рублей в зависимости от ее критичности», — сказано на сайте министерства.

Для участия нужно зарегистрировать на платформах BI.ZONE Bug Bounty или Standoff 365 Bug Bounty.

Багбаунти — поиск уязвимостей за деньги — повысит безопасность государственных сервисов и эффективность их защиты. В первых двух этапах программы приняли участие свыше 26 тыс. человек.

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