«Белые хакеры» будут искать уязвимости в девяти госсистемах. Это за деньги

За найденные уязвимости в электронных государственных сервисах участники программы смогут получить до 1 млн рублей.

Минцифры запустило третий этап программы по поиску уязвимостей в электронном правительстве.

Любой желающий сможет до 20 декабря 2026 года присоединиться к программе и исследовать цифровую инфраструктуру девяти госсервисов. Это:

Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги).

Единая система индентификации и аутентификации (ЕСИА).

Единая биометрическая система (ЕБС).

Единая система межведомственного электронного взаимодействия.

Национальная система управления данными.

Единая система нормативной справочной информации.

Головной удостоверяющий центр.

Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг.

Система досудебного обжалования.

«За найденную уязвимость они смогут получить до 1 млн рублей в зависимости от ее критичности», — сказано на сайте министерства.

Для участия нужно зарегистрировать на платформах BI.ZONE Bug Bounty или Standoff 365 Bug Bounty.

Багбаунти — поиск уязвимостей за деньги — повысит безопасность государственных сервисов и эффективность их защиты. В первых двух этапах программы приняли участие свыше 26 тыс. человек.