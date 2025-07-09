ЦОК КПП ОСНО 09.07 Мобильный
📎 Мастер-класс: прайс и договор. Дадим шаблоны
УК РФ

В 2024 году завели больше 1 тысячи уголовных дел о хищениях из бюджета

Росфинмониторинг помог пресечь незаконную деятельность на сумму около 39 млрд рублей, в федеральный бюджет возместили 26 млрд рублей.

По данным Росфинмониторинга, в 2024 году в России возбудили 1,3 тыс. уголовных дел о хищениях бюджетных денег.

С помощью финразведки удалось пресечь незаконную деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей. Об этом сказано в годовом отчете Росфинмониторинга.

Также от возможного хищения сохранили 27 млрд рублей. В федеральный бюджет возместили порядка 26 млрд рублей.

При реализации национальных проектов предотвратили хищения на сумму 2 млрд рублей. В бюджет возместили свыше 1 млрд, а также возбудили 350 уголовных дел, по которым сумма ущерба больше 3,3 млрд рублей.

Автор

Ольга Ульянова
Судебная практика по налоговым спорам

Суд с налоговой по миграции бизнеса в льготный регион. ФНС в 2025 г. снова выиграла. Еще одна печальная история налогового туризма

Почему исход дела был прогнозируемым изначально и у предпринимателя не было шансов? Что именно помогло контролерам выиграть суд? Материал пригодится всем ООО и ИП, которые в погоне за льготной ставкой осуществили фиктивную миграцию в льготный регион.

Суд с налоговой по миграции бизнеса в льготный регион. ФНС в 2025 г. снова выиграла. Еще одна печальная история налогового туризма

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум