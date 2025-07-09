В 2024 году завели больше 1 тысячи уголовных дел о хищениях из бюджета

Росфинмониторинг помог пресечь незаконную деятельность на сумму около 39 млрд рублей, в федеральный бюджет возместили 26 млрд рублей.

По данным Росфинмониторинга, в 2024 году в России возбудили 1,3 тыс. уголовных дел о хищениях бюджетных денег.

С помощью финразведки удалось пресечь незаконную деятельность участников торговых процедур на сумму около 39 млрд рублей. Об этом сказано в годовом отчете Росфинмониторинга.

Также от возможного хищения сохранили 27 млрд рублей. В федеральный бюджет возместили порядка 26 млрд рублей.

При реализации национальных проектов предотвратили хищения на сумму 2 млрд рублей. В бюджет возместили свыше 1 млрд, а также возбудили 350 уголовных дел, по которым сумма ущерба больше 3,3 млрд рублей.